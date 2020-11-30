518 контрольори и придружители са одобрени от Общинската преброителна комисия в Сливен

Община Сливен преди 39 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 26

518 контрольори и придружители са одобрени на заседание на Общинската преброителна комисия в Сливен. При предстоящото преброяване в община Сливен ще бъдат ангажирани 358 преброители и 110 контрольори. Осигурени са и резервни преброители и контрольори. Списъкът на одобрените ще бъде оповестен до 18 декември 2020 година на интернет страницата на община Сливен - секция „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на информационните табла в сградата на Община Сливен.

Срокът за набиране на преброители и контрольори приключи на 16 ноември.