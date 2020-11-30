Прекъсване водоподаването на с.Гергевец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес 30.11 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с .Гергевец от 12.00ч. до 15.00ч. ВиК се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.