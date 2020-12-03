Прекъсване на водоподаването в с. Бяла

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 20

Днес 03.12 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването вп с.Бяла до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.