Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 20

Днес 03.12/четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Селиминово до 14.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.