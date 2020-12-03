Участък от булевард „Бургаско шосе“ ще бъде затворен за движение на 5 и 6 декември

Община Сливен преди 44 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 31

На 5 и 6 декември, събота и неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до

Колодрума. Причината е монтирането на светлинна коледна украса.Пътят ще бъде затворен от 7.30 до 17 часа през двата дни.