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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона/в района северно от завод Победа/

04 декември 2020 08:15, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 6

Днес 04.12 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района северно от завод Победа от 09.00ч. до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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