Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона/в района северно от завод Победа/

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 6

Днес 04.12 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района северно от завод Победа от 09.00ч. до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.