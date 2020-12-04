Прекъсване водоподаването на част от кв. "Българка"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт до бл.15 на 04.12.2020г.(Петък) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването от 1 до 16 блок на кв."Българка".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.