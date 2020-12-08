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Коледно вълшебство

08 декември 2020 09:18, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 19 часа, брой четения: 144
Коледно вълшебство

Поздрав за предстоящите празници с децата от група "Слънчице".

Децата, които записаха своето изпълнение с много старание и ентусиазъм. Въпреки, че тази година не беше възможно организирането на традиционния коледен концерт, те за броени дни сътвориха този танц и поздрав към гражданите на Сливен, и на всички хора, които ще се радват! Българските корени и традиции ще ги има с такова богатство като тях!

Благословени и споделени празнични дни от екипа на детска градина "Детски рай" гр. Сливен!

 

&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TVlSkkulNVmHJjeMogoWNTWPrpddm01YCuVLBBFs20ehsL4Hg_w1yFHs

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Коледно вълшебство
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