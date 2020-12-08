1 385 са болните с COVID-19 в Сливенска област

Област Сливен преди 12 часа, брой четения: 75 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 75

1 385 са болните с COVID-19 към 8 декември в Сливенска област, съобщиха от Областния кризисен щаб. Те са жители на 75 населени места. В община Сливен активните случаи са 1 066, в община Нова Загора – 190, в община Котел – 64, в община Твърдица – 65.

64 от пациентите са диагностицирани през последното денонощие. Сред тях има лекар и медицинска сестра. Част от хората са заболели в семейни огнища. Няма заразени деца и младежи под 18 години.

Двама пациенти с коронавирусни инфекции и придружаващи заболявания изгубиха битката за живот. Те са на възраст 69 и 73 години. Областният кризисен щаб изказва съболезнования на семействата и близките им.