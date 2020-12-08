Регионалният фолклорен събор „Зимни празници“ в Мечкарево тази година няма да се състои

Община Сливен преди 12 часа, брой четения: 47 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 47

Традиционният Регионален фолклорен събор „Зимни празници” в село Мечкарево тази година няма да се състои заради епидемичната обстановка.

„Важно е да спазваме всички необходими мерки, за да се преборим по-бързо с коронавируса. Вярвам, че трябва да проявим отговорност в този момент“, посочи кметът Георги Стоянов.

По повод наближаващите Коледни празници той пожела на всички здраве и късмет.