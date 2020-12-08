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Регионалният фолклорен събор „Зимни празници“ в Мечкарево тази година няма да се състои

08 декември 2020 16:11, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 12 часа, брой четения: 47
Мечкарево

Традиционният Регионален фолклорен събор „Зимни празници” в село Мечкарево тази година няма да се състои заради епидемичната обстановка.

„Важно е да спазваме всички необходими мерки, за да се преборим по-бързо с коронавируса. Вярвам, че трябва да проявим отговорност в този момент“, посочи кметът Георги Стоянов.

По повод наближаващите Коледни празници той пожела на всички здраве и късмет.

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