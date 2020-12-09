Прекъсване водоподаването в района на ул."Дели Ради"

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 64 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 64

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.12.2020г.(сряда) до 12:30ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Дели Ради".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.