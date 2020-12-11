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Приключи почистването на пътя Сливен – Раково от храсти и растителност

11 декември 2020 12:41, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 ден, брой четения: 46
път

Мащабното почистване на 26-километровия път Сливен – Раково приключи. Премахната е растителност от Сливен до разклона за местността Абланово, от връх Българка, през Раково, до границата с община Котел. Дейностите бяха извършени по инициатива на кмета Стефан Радев във връзка с повишаване безопасността на движение и намаляване на риска от пътни произшествия. С разчистването на растителността видимостта е увеличена, което също намалява риска от инциденти, повишава безопасността и по време на зимния сезон при снеговалежи и навявания.

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