Прекъсване на водоподаването в с.Желю войвода

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 35 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 35

Днес 15.12 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Желю войвода до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.