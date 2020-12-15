Възстановяване на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че от 12:00ч. на 15.12.2020г. започна поетапно възстановяване на топлоподаването в следната последователност: ж.к."Стоян Заимов"; ж.к."Младост"; ж.к."Дружба"; ж.к."Българка"; ж.к."Сини камъни"; ж.к."Даме Груев" и централна градска част.