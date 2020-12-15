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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възстановяване на топлоподаването

15 декември 2020 12:30, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
tec vuzstanovyavane

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че от 12:00ч. на 15.12.2020г. започна поетапно възстановяване на топлоподаването в следната последователност: ж.к."Стоян Заимов"; ж.к."Младост"; ж.к."Дружба"; ж.к."Българка"; ж.к."Сини камъни"; ж.к."Даме Груев" и централна градска част.

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