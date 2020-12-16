Прекъсване водоподаването на ул.Шар планина

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на 16.12.2020г.(сряда) е прекъснато водоподаването на ул.Шар планина до отстраняване на аварията от фирмата обслужваща Воден цикъл.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.