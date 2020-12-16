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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изпращаме Ви обичта си, български ангели на доброто!

16 декември 2020 15:42, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 16 минути, брой четения: 9
Изпращаме Ви обичта си, български ангели на доброто!

 

 

 

 

 

 

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