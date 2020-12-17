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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ПРОГРАМА ЗА РЕДА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ на 2020/2021 година
24 декември, четвъртък - БЪДНИ ВЕЧЕР
Сутринта: полунощница, утреня царски часове и вечерня с Василиева св. Литургия. / Типик стр. 151- 152/
Богослужението започва в 7 часа.
Вечерта срещу празника няма богослужение.
25 декември, петък - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Сутринта: полунощница, утреня, и Златоустова св.Литургия. Богослужението започва в 7.30 часа/ Типик стр. 153-155/
/Блажи се/
След обяд в 16 ч.велика вечерня с велик прокимен
26 декември, събота - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия.
Богослужението започва в 8 часа. /Типик стр. 156/.
След обяд в 16 ч. празнична вечерня.
27 декември, НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
СТЕФАНОВДЕН
Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия.
Богослужението започва в 8 часа./ Типик стр. 159/.
31 декември, четвъртък- ОТДАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова Св. Литургия.
/Типик стр. 161/
1 януари, петък- ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ,
Св. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, /ВАСИЛЬОВДЕН/,
НОВА ГОДИНА.
Сутринта: от 8 часа утреня и Василиева. св. Литургия.
В 11 часа НОВОГОДИШЕН МОЛЕБЕН. / Типик стр. 164/.
/Блажи се/
3 януари, неделя- НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕ
Сутринта: от 8 часа полунощница, утреня и Златоустова св. Литургия. /Типик стр. 167/
5 януари,вторник- НАВЕЧЕРИЕТО НА БОГОЯВЛЕНИЕ
Сутринта: полунощница, утреня, царски часове и вечерня с Василиева св. Литургия. След „ Буди имя Господне….” Велик Богоявленски водосвет. Богослужението започва в 6 часа.
Тип. Стр.172-173 /Строг пост /.
Вечерта срещу Богоявление няма бобослужение.
6 януари, сряда- БОГОЯВЛЕНИЕ / ЙОРДАНОВДЕН/
Сутринта в 7.30 часа полунощница, утреня и Златоустова света
Литургия.
В 11 часа ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ.
/Типик стр. 175- 176/ .
След обяд в 16 ч. Велика вечерня с велик прокимен
7 януари, вторник- СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, / ИВАНОВДЕН/
Сутринта в 8 ч. полунощница, утреня и Златоустова Литургия.
/Типик стр. 177/.
I Забележка: Там където има обичай на Рождество Христово и на Богоявление богослужението да започва по-рано, този обичай може да се спазва.
II Забележка: Където се служи всенощно бдение, такова ще има срещу 27 декември и 3 януари.
ОТ СЛИВЕНСКА СВ. МИТРОПОЛИЯ