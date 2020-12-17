ПРОГРАМА ЗА РЕДА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ на 2020/2021 година

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

24 декември, четвъртък - БЪДНИ ВЕЧЕР

Сутринта: полунощница, утреня царски часове и вечерня с Василиева св. Литургия. / Типик стр. 151- 152/

Богослужението започва в 7 часа.

Вечерта срещу празника няма богослужение.

25 декември, петък - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Сутринта: полунощница, утреня, и Златоустова св.Литургия. Богослужението започва в 7.30 часа/ Типик стр. 153-155/

/Блажи се/

След обяд в 16 ч.велика вечерня с велик прокимен

26 декември, събота - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,

СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия.

Богослужението започва в 8 часа. /Типик стр. 156/.

След обяд в 16 ч. празнична вечерня.

27 декември, НЕДЕЛЯ СЛЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,

СТЕФАНОВДЕН

Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова света Литургия.

Богослужението започва в 8 часа./ Типик стр. 159/.

31 декември, четвъртък- ОТДАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Сутринта: полунощница, утреня и Златоустова Св. Литургия.

/Типик стр. 161/

1 януари, петък- ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ,

Св. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, /ВАСИЛЬОВДЕН/,

НОВА ГОДИНА.

Сутринта: от 8 часа утреня и Василиева. св. Литургия.

В 11 часа НОВОГОДИШЕН МОЛЕБЕН. / Типик стр. 164/.

/Блажи се/

3 януари, неделя- НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

Сутринта: от 8 часа полунощница, утреня и Златоустова св. Литургия. /Типик стр. 167/

5 януари,вторник- НАВЕЧЕРИЕТО НА БОГОЯВЛЕНИЕ

Сутринта: полунощница, утреня, царски часове и вечерня с Василиева св. Литургия. След „ Буди имя Господне….” Велик Богоявленски водосвет. Богослужението започва в 6 часа.

Тип. Стр.172-173 /Строг пост /.

Вечерта срещу Богоявление няма бобослужение.

6 януари, сряда- БОГОЯВЛЕНИЕ / ЙОРДАНОВДЕН/

Сутринта в 7.30 часа полунощница, утреня и Златоустова света

Литургия.

В 11 часа ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ.

/Типик стр. 175- 176/ .

След обяд в 16 ч. Велика вечерня с велик прокимен

7 януари, вторник- СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, / ИВАНОВДЕН/

Сутринта в 8 ч. полунощница, утреня и Златоустова Литургия.

/Типик стр. 177/.

I Забележка: Там където има обичай на Рождество Христово и на Богоявление богослужението да започва по-рано, този обичай може да се спазва.

II Забележка: Където се служи всенощно бдение, такова ще има срещу 27 декември и 3 януари.