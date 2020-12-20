Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 8

Днес 20.12/неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Селиминово до 17.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.