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Коледно настроение

21 декември 2020 09:59, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 34 минути, брой четения: 23

https://www.facebook.com/100008760786442/videos/2479868635648472

 

Наближават едни от най-вълшебните празници Коледа и Нова година. Това е времето, в което вярваме по – силно от всякога в нашите мечти.

Нека през тези светли дни пламъчето в душите ни грее още по-силно, раздавайте любовта си, прегръщайте се силно, насладете се на времето прекарано заедно и оценете истински важните неща в живота си.

Учениците от 1. „а” клас и техните учители са подготвили виртуално тържество, с което Ви пожелават весела Коледа и щастлива Нова година!

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