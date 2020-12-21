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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Повторна покана

21 декември 2020 16:02, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СБР - Котел преди 36 минути, брой четения: 26

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –КОТЕЛ ЕООД-гр. Котел , ул.Изворска”№ 85, на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и във вр. чл.28, ал.3 от ППЗПП

КАНИ

 

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково

обслужване на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД за срок от една година.

 

Срок за представяне на оферти: до 16,00ч. на 31.12.2020г. г. в деловодството на болницата.

 

Място за подаване на офертата: Деловодството на „СБР-КОТЕЛ”ЕООД – гр.Котел, обл.Сливен , ул.„Изворска” №85.

 

Отварянето на офертите на участниците е на 04.01.2021г. в 10.00 часа в заседателната зала на „СБР-КОТЕЛ „ЕООД

Тел.за информация-0885141696

 

От ръководството

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