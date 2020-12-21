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Весела Коледа и щастлива 2021 година!

21 декември 2020 16:19, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 23 минути, брой четения: 10
Весела Коледа и щастлива 2021 година!

Скъпи колеги,

 

Уважаеми родители и ученици,

 

В навечерието на Рождество Христово искам до Вас да достигнат моите пожелания за здраве и късмет!

 

Нека коледният дух да донесе много топлина в дома Ви и безброй щастливи мигове!

 

Нека коледните вълшебства Ви изпълват с милосърдие и любов!

 

Вярвам, че и през Новата година ще съумяваме да озаряваме всеки ден с по една усмивка, едно добро дело, един топъл жест!

 

Весела Коледа и щастлива 2021 година!

 

С уважение,

Ефросина Кисьова

директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“

 

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