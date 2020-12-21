Весела Коледа и щастлива 2021 година!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 23 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 10

Скъпи колеги,

Уважаеми родители и ученици,

В навечерието на Рождество Христово искам до Вас да достигнат моите пожелания за здраве и късмет!

Нека коледният дух да донесе много топлина в дома Ви и безброй щастливи мигове!

Нека коледните вълшебства Ви изпълват с милосърдие и любов!

Вярвам, че и през Новата година ще съумяваме да озаряваме всеки ден с по една усмивка, едно добро дело, един топъл жест!

Весела Коледа и щастлива 2021 година!

С уважение,

Ефросина Кисьова

директор на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“