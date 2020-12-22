Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 28

Днес 22.12/вторник/ до отстраняване на възникнала авария е прекъснато водоподаването в с.Селиминово .ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.