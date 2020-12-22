Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Публичното обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември
Онлайн публично обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември, сряда.
В тази връзка кметът Стефан Радев отправя покана към жителите на община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други, да вземат участие в публичното обсъждане.
Дискусията ще стартира от 10 часа, като присъединяването към нея ще бъде възможно чрез Google Meet на линк:
https://meet.google.com/sbj-gqie-wpr
За всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документацията в сайта на Община Сливен в секция „Общински дейности/Бюджет и финанси“.
В прикачените файлове можете да се запознаете по-подробно с Проекта за бюджет на община Сливен за 2021 г. :
Файлове
Proektobudjet [100KB]
Microsoft Word Document
Budjet [28.5KB]
Microsoft Excel Open XML Document