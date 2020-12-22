Публичното обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември

Община Сливен преди 48 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 16

Онлайн публично обсъждане на Проектобюджет 2021 на община Сливен ще се проведе на 30 декември, сряда.

В тази връзка кметът Стефан Радев отправя покана към жителите на община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други, да вземат участие в публичното обсъждане.

Дискусията ще стартира от 10 часа, като присъединяването към нея ще бъде възможно чрез Google Meet на линк:

https://meet.google.com/sbj-gqie-wpr

За всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документацията в сайта на Община Сливен в секция „Общински дейности/Бюджет и финанси“.

В прикачените файлове можете да се запознаете по-подробно с Проекта за бюджет на община Сливен за 2021 г. :

Файлове

Proektobudjet [100KB] Microsoft Word Document