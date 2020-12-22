Първо място в онлайн конкурс "Коледа с песен"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 16 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 2

https://www.facebook.com/100002565828699/videos/3471992652896228

Иванина Миленова Колева от 1. "а" клас, с ръководител Петя Григорова участва във Фолклорен фестивал "Който се смее не старее" и завоюва първо място.

Поздравления!