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Първо място в онлайн конкурс "Коледа с песен"

22 декември 2020 13:51, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 16 минути, брой четения: 2
Наградени участници

https://www.facebook.com/100002565828699/videos/3471992652896228

 

Иванина Миленова Колева от 1. "а" клас, с ръководител Петя Григорова участва във Фолклорен фестивал "Който се смее не старее" и завоюва първо място.

Поздравления!

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