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Весели Коледни и Новогодишни празници

24 декември 2020 09:38, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 33 минути, брой четения: 26
Весели Коледни и Новогодишни празници

Весели Коледни и Новогодишни празници!

 

Най-искрени благопожелания за здраве и сили,

за ползотворни дела,

за топлота и доброта - дарявани и получавани,

за дни на радост с усмивки и веселие,

за мигове на сбъднати мечти!

 

С много обич от екипа на ДГ "Дестки рай" гр. Сливен

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