Весели Коледни и Новогодишни празници

ДГ "Детски рай" преди 33 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 26

Весели Коледни и Новогодишни празници!

Най-искрени благопожелания за здраве и сили,

за ползотворни дела,

за топлота и доброта - дарявани и получавани,

за дни на радост с усмивки и веселие,

за мигове на сбъднати мечти!

С много обич от екипа на ДГ "Дестки рай" гр. Сливен