Прекъсване на водоподаването на с.Чокоба

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради аваря на ПС Чокоба на 24.12.2020г. (четвъртък) до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на с. Чокоба