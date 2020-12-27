Община Сливен ще организира допълнително извозване на съдовете за смет

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Община Сливен ще организира допълнително извозване на съдовете за смет. Причината е повишената консумация по време на празниците и изхвърляне на по-голямо количество отпадъци. Фирмата работи по редовния си график и извозването на съдовете се извършва по план.