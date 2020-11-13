Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре,с.Ковачите,с.Скобелево и с.Струпец

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 23

Днес 13.11/петък/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в селата: Крушаре,Скобелево,Ковачите и Струпец от 09.00ч. до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.