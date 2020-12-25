Прекъсване на водоподаването в с.Трапоклово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 13 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 25.12.2020г.(петък) от 08:30ч. до 15:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Трапоклово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.