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Д-р Васислав Петров първи се ваксинира в Сливен

28 декември 2020 13:20, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 8 минути, брой четения: 5
Д-р Петров

Изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" д-р Васислав Петров се ваксинира първи в Сливен. Той отново изрази убедеността си, че ваксините ще помогнат много в борбата срещу вируса, което ще доведе до по-бързо връщане към нормалния ритъм на живот.

Днес и утре ще бъдат поставени 50 ваксини на лекари и медицински сестри в разкрития кабинет в лечебното заведение.

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