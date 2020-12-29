Прекъснато водоподаването на кв.Звездите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.12.2020г.(вторник) до 14:00ч. е прекъснато водоподаването на кв.Звездите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.