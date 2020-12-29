Прекъсване водоподаването на с.Силиминово

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 29.12.2020г.(вторник) до 14:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Силиминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.