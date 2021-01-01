Три бебета се родиха в болницата след полунощ до сутринта на 1 януари 2021 г.

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 2 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 2 минути, брой четения: 1

Първото бебе в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен за 2021 година, е родено в 2,50 ч. след полунощ. То е момиче. Тежи 2,620 кг, 49 см. Майката е от град Стралджа. В 3,30 ч. проплакало момченце, чиято майка е от София. Още едно момченце се е родило в началото на новата година - в 6,50 ч. Майката е от Веселиново. Към момента не се очаква друго раждане за деня.

Последното бебе на 2020 г. е родено в 22,25 на 31 декември - момче от село Дражево, Ямболско.

Ръководство на болницата честити на родителите и близките на семействата, като пожелава бебетата да са здрави, да растат щастливи, обградени с любов и внимание.