Прекъсване водоподаването на с.Старо село

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 02.01.2021г.(събота) до 17:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Старо село.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.