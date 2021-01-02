Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 3

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 02.01.2021г.(събота) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гавраилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.