Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 4 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 04.01.2021г. (Понедилник) до 10:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.