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04 януари 2021 09:18, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 28

Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 година.

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cena_voda_01012021 [181KB]

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