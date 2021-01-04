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ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 28

Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 година.

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