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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

05 януари 2021 11:07, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 05.01.2021г. (вторник) от 11:00ч до 15:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването в района южно от ул.Карандила.

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