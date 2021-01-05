Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 05.01.2021г. (вторник) от 11:00ч до 15:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването в района южно от ул.Карандила.