Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 05.01.2021г.(вторник) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селиминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.