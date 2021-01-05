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АЗ И ЗНАНИЕТО

05 януари 2021 11:56, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 24
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За пореден път учениците от начален етап се представиха отлично в традиционното състезание "Аз и знанието", организирано от Сдружението на българските начални учители.

Прекрасните резултати, които показаха, ни изпълват с чувство на гордост, радост и очакване за следващи успехи.

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