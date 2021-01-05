Съболезнования от кмета Стефан Радев съм семейството на големия спортист Михаил Желев

Община Сливен преди 38 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 31

Кметът на Сливен Стефан Радев изказва съболезнования на семейството на видния сливенски спортист Михаил Желев, който ни напусна днес. „Загубата е голяма не само за неговите близки, приятели, но и за цялата спортна общественост. Напусна ни един голям спортист, човек и почетен гражданин на Сливен. Той ще остане в историята на сливенската лекоатлетика като носител на голямата награда „Златен шпайк“ и пример за високо спортно майсторство и дисциплина. Поклон!“, написа кметът.

Михаил Желев е европейски шампион по лека атлетика в дисциплината 3000 метра с препятствия в Атина през 1969 година и печели „Златен шпайк“ за най-добър бегач в Европа. През кариерата си той поставя осем рекорда - на 5000 м, 10000 м и 3000 м стипълчейз и четири рекорда в зала – на 1500 м и 3000 м.