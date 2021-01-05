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Съболезнования от кмета Стефан Радев съм семейството на големия спортист Михаил Желев
Кметът на Сливен Стефан Радев изказва съболезнования на семейството на видния сливенски спортист Михаил Желев, който ни напусна днес. „Загубата е голяма не само за неговите близки, приятели, но и за цялата спортна общественост. Напусна ни един голям спортист, човек и почетен гражданин на Сливен. Той ще остане в историята на сливенската лекоатлетика като носител на голямата награда „Златен шпайк“ и пример за високо спортно майсторство и дисциплина. Поклон!“, написа кметът.
Михаил Желев е европейски шампион по лека атлетика в дисциплината 3000 метра с препятствия в Атина през 1969 година и печели „Златен шпайк“ за най-добър бегач в Европа. През кариерата си той поставя осем рекорда - на 5000 м, 10000 м и 3000 м стипълчейз и четири рекорда в зала – на 1500 м и 3000 м.