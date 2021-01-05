Прекъсване на водоподаването в с.Малко Чочовени

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес 05.01 2021г.

/вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Малко Чочовени до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.