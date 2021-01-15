гр Сливен - прекъсване на водоподаването в района на ул„Генерал Столетов„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.01.2021г.(Петък) от 10.45 часа до 16:00часа. ще бъде прекъснато водоподаването в район Централна градска част ул„Генерал Столетов„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.