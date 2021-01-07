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Областният управител поднесе съболезнования на семейството на Михаил Желев
Областният управител Чавдар Божурски поднесе съболезнованията си на семейството и близките на легендата в леката атлетика Михаил Желев. „Вашият обичан съпруг, баща и дядо бе огромна гордост и пример за достойно и борбено поведение за поколения спортисти и жители на Сливен. Яркото му име ще продължи да блести за близки, приятели и многобройните му почитатели“, заяви областният управител в съболезнователен адрес до семейството.
Носителят на „Златен шпайк“ издъхна на 77-годишна възраст. Поклонението се състоя на 7 януари. В последния му път той бе изпратен от близки, спортни деятели, граждани.
През 1969 г. Михаил Желев завършва сезона без поражение в 14 състезания на 3000 метра с препятствия. Печели европейска титла в Атина и поставя национален рекорд, който е подобрен чак след 45 години. Избран е за Спортист №1 на България. Вестник „Чехословашки спорт“ го награждава с приза „Златен шпайк“ за най-добър бегач в Европа. Изданието организира анкетата сред 51 специалисти и журналисти от 14 страни. Тази анкета става традиционна, но нито един роден атлет не е повторил постижението на знаменития сливенец /сп.„Лека атлетика“/.
През кариерата си той поставя осем национални рекорда - на 5000, 10000 и 3000 м стийпълчейз и четири рекорда в зала - на 1500 и 3000 м. Желев участва в две олимпиади. Удостоен е със званието „Почетен гражданин на Сливен“.
Поклон пред паметта му!