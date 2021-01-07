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НАЙ - ВКУСНИЯТ ЧАС

07 януари 2021 19:46, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 16 минути, брой четения: 11
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Един от най- вълнуващите часове в начален етап е този за приготвяне на сандвичи. Учениците от втори клас направиха красиви и вкусни сандвичи по технологии и предприемачество, като развихриха своето въображение. Атрактивният час завърши с консумиране на приготвените вкусотии.

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