Важно съобщение за подготвителните групи

ДГ "Детски рай" преди 29 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 24

Уважаеми родители,

със заповед № РД09-75 от 06.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката по предложение на кмета на Община Сливен Стефан Радев за периода от 06.01.2021 г. до 31.01.2021 г. отсъствията на децата, записани в задължително предучилищно образование са допустими по желание на родителите, по уважителни причини, след подаване на писмено уведомление до директора на детската градина.

Директор: Дора Янкова