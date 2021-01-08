Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Важно съобщение за подготвителните групи

08 януари 2021 17:26, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 29 минути, брой четения: 24
Важно съобщение за подготвителните групи

Уважаеми родители,

със заповед № РД09-75 от 06.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката по предложение на кмета на Община Сливен Стефан Радев за периода от 06.01.2021 г. до 31.01.2021 г. отсъствията на децата, записани в задължително предучилищно образование са допустими по желание на родителите, по уважителни причини, след подаване на писмено уведомление до директора на детската градина.

 

Директор: Дора Янкова

« предишна


 