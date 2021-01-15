Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 15.01.2021г.(Петък) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.