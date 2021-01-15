Прекъсване водоподаването на с.Селеминово

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 15.01.2021г.(Петък) до 13:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селеминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.