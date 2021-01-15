Прекъсване на водоподаването в кв „Речица„

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.01.2021г.(Петък) от 10.00 часа до 13:00часа. ще бъде прекъснато водоподаването на кв„Речица„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.