Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. "Бреза" на 21.01.2021г.(Четвъртък) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.